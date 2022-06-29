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الأربعاء 29 حزيران 2022 ساعة 20:52

الاحتلال يهدم غرفتين ويخطر بهدم بئر وأسوار في الضفة

الاحتلال يهدم غرفتين ويخطر بهدم بئر وأسوار في الضفة
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت غرفتين للمواطن هيثم قاسم براهمة، ودمرتهما على محتوياتهما الزراعية، وجرفت الشارع الواصل للأرض الزراعية، بطول نصف كيلومتر.

إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم خزان مياه يقع بين قريتي "عزبة الطبيب"، و"النبي الياس" شرق قلقيلية.

وأفاد ممثل قرية "عزبة الطبيب" بيان الطبيب، أن الخزان يخدم مئات المزارعين في منطقة "برثونة" وهو لمجلس قرية النبي الياس.

كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم جدران استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم جدران استنادية للمواطن ناصر شحادة في حي "صميع" بمنطقة "عين جويزة" شمالا.

وصعّد الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتداءاته في منطقة "عين جويزة"، شمل ذلك هدم منازل وجدران استنادية وتسليم إخطارات بالهدم ووقف البناء.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية طورة جنوب غرب جنين، وعرقلت تنقل المواطنين بعد أن نصبت حاجزا عسكريا وسط القرية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لليوم الثالث تواليًا، ونصبت حاجزا عسكريا، وشرع جنود الاحتلال في توقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها
مصدر : وكالات
رقم : 1001829
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