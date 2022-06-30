أمريكا: محادثات الدوحة مع إيران انتهت دون تقدم

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن ”المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت“.



وأضاف: ”نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم“.



وأوضح أن ”المحادثات فشلت لأن إيران أثارت نقاطا لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي لاتفاق 2015) وهي لا تبدو مستعدة لاتخاذ القرار الجوهري بشأن ما إذا كانت تريد إحياء الاتفاق أم دفنه“.



وكان منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات مع إيران إنريكي مورا، أعلن عبر تويتر يوم الأربعاء، أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، انتهت في قطر دون إحراز التقدم ”الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق“.



وأضاف مورا: ”سنواصل العمل بجهد أكبر لإحياء اتفاق رئيسي لمنع الانتشار ودعم الاستقرار الإقليمي“.



وبدأت المحادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي. ومورا هو المنسق لها إذ يتبادل الحديث مع كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري كني، ومع المبعوث الخاص لواشنطن المعني بالملف الإيراني روبرت مالي.



وكانت المحادثات تستهدف كسر الجمود بشأن كيفية إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.



