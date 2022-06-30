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الخميس 30 حزيران 2022 ساعة 08:40

رئيسي لبوتين: يجب توسيع التبادل المالي بين البلدين

رئيسي لبوتين: يجب توسيع التبادل المالي بين البلدين
وأضاف رئيسي جراء زيارته الی تركمانستان في لقائه نظیره الروسي فلاديمير بوتين: إثر زيارتي إلی روسيا كانت هناك زيارات عديدة ومتبادلة بين ساسة البلدين لمتابعة الاتفاقيات المبرمة.

و صرح الرئیس رئيسي ان إيران تتابع تطویر المناسبات الثنائیة مع روسيا في اطار العلاقات الاستراتیجیة قائلا: هناك تعامل وثیق و عالی المستوی في مسار التبادل التجاری و الشراكة بخصوص الطاقة بین البلدین و هناك امكانیات واسعة نظرا الی الأرضیات الموجودة.

وأعلن رئيسي عن دعم بلاده لتقویة الطرق النقلیة بین الجنوب و الشمال قائلا: تتمتع إيران و روسيا بامكانیات زاخرة لتطویر الشراكة الثنائیة بما فيها قطاع الطاقة.
وأكد الدكتور رئيسي علی ضرورة‌ تعزیز الأنظمة الآليات اللازمة لتوثيق العلاقات المالية والمصرفية بين إيران و روسيا قائلا: یجب توسیع التبادل المالي بين البلدين مستقلاً عن أنظمة التبادل المالي الغربي.

و بدوره أعرب الرئیس الروسي فلاديمير بوتين في هذا اللقاء عن ارتياحه للقاء مجدد مع نظيره الإيراني على هامش قمة الدول المطلة علی بحر قزوين قائلا: هناك تزايد جيد في مسار تنمية التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين طوال الأشهر المنصرمة ويجب مواصلة هذا المسار.

و رحّب الرئیس بوتین بمقترح الدكتور رئيسي بخصوص تزاید الشراكة الثنائیة بین الجانبین في قطاع الطاقة.
 
رقم : 1001908
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