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الخميس 30 حزيران 2022 ساعة 09:53

بهذه الطريقة يحاول الاحتلال تخفيف رعب مستوطنيه من المقاومة

بهذه الطريقة يحاول الاحتلال تخفيف رعب مستوطنيه من المقاومة
وأشار موقع "إسرائيل دفينيس" إلى أنَّ عشرات الغرف المحصنة سيتم انشاؤها خلال الأشهر المقبلة في المنازل التي بُنيت في سنوات السبعينيات من دون تحصين مناسب.

وتدير هذه الأعمال إدارة "درع الشمال" في شعبة الهندسة والبناء، سوية مع قيادة الجبهة الداخلية وبمساعدة شركة "عميغور".

في المقابل، تواصل شعبة الهندسة والبناء بتوسيع مشروع التحصين ونشرت في هذه الأيام مناقصة أخرى لإنشاء 110 غرفة محصنة في مستوطنة "مسغاف عام"، ولاحقًا سيتم نشر مناقصات أخرى للتحصين في مستوطنة "مرغليوت" ومستوطنة "المنارة".

بالإضافة الى ذلك، بدأت إدارة "درع الشمال" بمرحلة التخطيط الهندسي في 12 مستوطنة أخرى (أي حوالى 1000 منزل) محاذية للسياج الحدودي مع لبنان.
مصدر : وكالات
رقم : 1001922
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