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الخميس 30 حزيران 2022 ساعة 12:06
عودة رفاة 35 شهيدا ايرانيا عبر منفذ شلمجة الحدودي مع العراق
ودخلت نعوش الشهداء الى الاراضي الايرانية عبر منفذ شلمجة الحدودي مع العراق، حيث تم اكتشاف رفاتهم في مناطق العمليات "فكة" وشرق دجلة وشلمجة.
وكان الجنود الايرانيون قد استشهدوا في عمليات " والفجر" و" خيبر" و"بدر" وكربلاء 5" و" تك دشمن" سنة 1988.
مصدر :
وكالات
رقم :
1001947
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