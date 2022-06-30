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الخميس 30 حزيران 2022 ساعة 13:53

الرئيس الايراني يؤكد مواصلة سياسة تنمية العلاقات مع دول الجوار

الرئيس الايراني يؤكد مواصلة سياسة تنمية العلاقات مع دول الجوار
وأوضح رئيسي في تصريح اليوم الخميس غداة زيارته الى تركمانستان ومشاركته في قمة دول بحر قزوين، أن بحر قزوين يتعلق بشعوب هذه المنطقة وادارته ستكون على اساس الادارة المشتركة للدول المشاطئة.

ودعا الدول المطللة على قزوين للتعاون بالمجال الاقتصادي والبيئة والملاحة والثروة السمكية.

وأشار الى ضرورة تنفيذ اتفاقية والنظام القانوني لبحر قزوين على اساس ترسيم خط الاساس البحري ( خط المبدأ) الذي تؤكد عليه الجمهورية الاسلامية، حيث إن يتيح الترسيم على هذا الاساس الانتفاع العادل من البحر لمختلف الدول المشاطئة سيما ايران التي تواجه مشاكل شاطئية.

وبيّن أن المشاركين في القمة أكدوا على عدم تواجد الاجانب في البحر وصيانة الموارد والامكانيات فيه.

واعتبر رئيسي أن فصلا جديدا من العلاقات قد بدأ مع بعض دول الجوار مستطردا أن مقايضة الغاز بين تركمانستان وآذربيجان عبر الاراضي الايرانية من المقرر أن تشهد زيادة.

من جهة ثانية لفت رئيسي الى اعلان الجمهورية الاسلامية للوساطة في انهاء الحرب في اوكرانيا.

وأعتبر أن الزيارة الى تركمانستان ايجابية مشددا بالوقت ذاته أن تنمية العلاقات مع دول الجوار من السياسات المتبناة من قبل الحكومة وستتواصل.
رقم : 1001970
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