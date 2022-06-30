الفياض: الحشد الشعبي يبقى حاضرا في كل التحديات التي يمر بها العراق

وقال الفياض في كلمة له خلال افتتاحه المقر الجديد لمديرية الأمن والانضباط، أن "الحشد الشعبي يبقى حاضراً في كل التحديات التي يمر بها العراق حتى بات داخل في المعادلة المستقبلية للشعب العراقي".



وأضاف، ان "الحشد الشعبي قدم التضحيات في وقت حرج مر به البلد وكسر إرادة الإرهاب"، مشدداً على أنه "لن يكون أداة بيد حزب أو أي جهة سياسية".



وأوضح الفياض، بأن "الحشد الشعبي لم يأت بأناس من خارج البلاد وإنما تأسس من ابناء العراق دفاعا عن الوطن"، مضيفا "يجب أن يكون الحشد الشعبي ضامنا للبلاد ومدافعا حقيقيا عن أبناء شعبه".



وأشار رئيس هيئة الحشد إلى أن "الحشد الشعبي يمثل موضع ثقة المرجعية الدينية والشعب العراقي وموضع قلق للأعداء"، مذكراً بأنه "كان حاضراً في الجوانب كافة فتراه أول المضحين عن الوطن وحتى في أزمة الوباء كانت له بصمة واضحة".