الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 حزيران 2022 ساعة 20:07

العتبة الكاظمية تعلن توافد 4 ملايين زائر خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع)

العتبة الكاظمية تعلن توافد 4 ملايين زائر خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع)
وقالت الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة في بيان ختامي إنها "استنفرت جميع ملاكاتها ومعها المتطوعون المتشرفون بالخدمة والجهات المختلفة من مؤسسات حوزوية ودينية وأمنية وخدمية وصحية وفعّاليات مدنية وشعبية الجهود والإمكانيات لاستقبال ملايين الوافدين الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام محمد بن الجواد (عليه السلام) من خلال إجراءات مكثفة لتوفير الأجواء الإيمانية للحشود المؤمنة الموالية لأداء مراسم الزيارة وإقامة الشعائر العزائية مؤدياً عن تظافر تلك الجهود نجاح الزيارة والحفاظ على أمن الزائرين وتوفير سبل الراحة والأمان وضمان انسيابية الزيارة".

واضافت ان "عدد الزائرين الذين أحيوا هذه المناسبة على مدى أيام بلغ تقريبا (أربعة ملايين) زائر"، مشيرة الى ان "عدد المتطوعين المتشرفين بالخدمة من الرجال والنساء (2450) كان منهم (1250) داخل الصحن الشريف وأرجاء العتبة المقدسة، و(1200) خارج الصحن الشريف والطرق المؤدية إلى العتبة المقدسة".

وذكرت ان "عدد الإعلاميين القادمين إلى الصحن الشريف المشاركين في التغطية الإعلامية السمعية والمرئية والمقروءة (70) إعلاميا".
مصدر : وكالات
رقم : 1002019
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: توازن الاقتدار تغير لصالح الاسلام والثورة الاسلامية
قائد الحرس الثوري: توازن الاقتدار تغير لصالح الاسلام والثورة الاسلامية
هل يعيد تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية ملف تبادل الأسرى إلى الواجهة؟
هل يعيد تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية ملف تبادل الأسرى إلى الواجهة؟
30 حزيران 2022
رئيسي لبوتين: يجب توسيع التبادل المالي بين البلدين
رئيسي لبوتين: يجب توسيع التبادل المالي بين البلدين
30 حزيران 2022
السعودية وفرنسا تعرقلان تشكيل الحكومة اللبنانية... هل يتبع ميقاتي نهج الحريري؟
السعودية وفرنسا تعرقلان تشكيل الحكومة اللبنانية... هل يتبع ميقاتي نهج الحريري؟
30 حزيران 2022
رئيسي: نواصل التفاعل مع روسيا في إطار علاقات استراتيجية
رئيسي: نواصل التفاعل مع روسيا في إطار علاقات استراتيجية
30 حزيران 2022
السيد الحوثي: السياسات الأمريكية تنتج أزمات كبيرة في العالم
السيد الحوثي: السياسات الأمريكية تنتج أزمات كبيرة في العالم
29 حزيران 2022
ملك الأردن يضع يده على زناد لسانه... ماذا عن القول والفعل تجاه فلسطين؟
ملك الأردن يضع يده على زناد لسانه... ماذا عن القول والفعل تجاه فلسطين؟
29 حزيران 2022
قائد الجيش الباكستاني في ضيافة محمد بن سلمان... ما هي أهداف الزيارة؟
قائد الجيش الباكستاني في ضيافة محمد بن سلمان... ما هي أهداف الزيارة؟
29 حزيران 2022
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا
29 حزيران 2022
المحاولات الصهيونية لتخريب العلاقات الإيرانية التركية
المحاولات الصهيونية لتخريب العلاقات الإيرانية التركية
29 حزيران 2022
المقاومة الفلسطينية تهدد بتدمير الكيان الصهيوني في خمس دقائق
المقاومة الفلسطينية تهدد بتدمير الكيان الصهيوني في خمس دقائق
29 حزيران 2022
قائد الثورة: العدو عقد الآمال على نقاط الضعف‌ الا انه عاد خائبا على الدوام
قائد الثورة: العدو عقد الآمال على نقاط الضعف‌ الا انه عاد خائبا على الدوام
28 حزيران 2022
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في 'إسرائيل'
28 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا
المحاولات الصهيونية لتخريب العلاقات الإيرانية التركية
المقاومة الفلسطينية تهدد بتدمير الكيان الصهيوني في خمس دقائق
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟