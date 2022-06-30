اليمن..رصد 40 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق ثلاث هجمات لطيران تجسسي على حيس، وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.



وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 7 خروق بقصف مدفعي، و22 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.