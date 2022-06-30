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الخميس 30 حزيران 2022 ساعة 20:40

وزير الصحة: ​​إيران رائدة في القطاع الصحي والطبي بالمنطقة

وزير الصحة: ​​إيران رائدة في القطاع الصحي والطبي بالمنطقة
وقال عين اللهي في تصريح له اليوم الخميس خلال حفل افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى آبادة للقلب والأوعية الدموية في محافظة فارس جنوب ايران: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية رائدة في القطاع الصحي والطبي في المنطقة على الرغم من جميع اجراءات الحظر المفروضة، فقبل بضعة أسابيع تحدثت في جنيف مع وزراء الصحة من مختلف البلدان الذين صرحوا كلهم بالامكانية العالية للصحة في بلدنا.

واوضح بان النظام الملكي البائد ورغم اعتماده الكامل على الغرب لم يحقق اي تقدم في المجال الصحي وكان الكثير من المواطنين يذهبون الى الخارج اضطرارا لغرض العلاج فيما الان لا يحتاج اي مواطن الذهاب الى الخارج لغرض العلاج بل هنالك ايضا العديد من المرضى في الدول المجاورة الذين ياتون الى البلاد لتلقي العلاج.

وتابع: "في حالة كورونا انتشر الفيروس بالتساوي في جميع الدول في البداية، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم ورغم التهديدات اللئيمة تعد من الدول الناجحة في علاج هذا المرض والسيطرة عليه".

واشار وزير الصحة الايراني الى ان الغرب يقول بان الحظر ليس مفروضا على الادوية والمعدات الطبية ولكن حينما يكون الحظر مفروضا على البنوك الايرانية فلن يكون بالامكان تسديد اثمان تلك الادوية والمعدات الطبية وبالتالي فهي خاضعة للحظر ايضا.

واشار الى انخفاض عدد الوفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا في البلاد الى احادي الرقم بفضل جهود الكوادر الصحية والطبية في حين مازال الرقم فوق 500 وفاة يوميا في اميركا.

واكد بان من المهمات الاساسية لوزارة الصحة توفير الامكانيات الصحية والطبية في جميع انحاء البلاد خاصة للمناطق الاقل نموا.
رقم : 1002027
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