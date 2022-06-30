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الخميس 30 حزيران 2022 ساعة 21:49

وزارة الصحة اللبنانية تسجل حالة وفاة و 1377 إصابة جديدة بـكورونا

وزارة الصحة اللبنانية تسجل حالة وفاة و 1377 إصابة جديدة بـكورونا
يذكر أن ذلك يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1112199 كما أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى" تسجيل حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات جراء الفيروس في لبنان إلى 10466 وفاة".

و في السياق ترأس وزير الصحة اللبناني فراس الابيض اجتماع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، صباح اليوم في السرايا الحكومية، لمناقشة المستجدات الوبائية المتعلقة بمتحور كورونا والموجة الحالية التي سببت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاصابات، وزيادة في نسب الاستشفاء ودخول العناية الفائقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار الأبيض الى" أن تركيزنا حالياً منصبّ على الواقع الاستشفائي، وحتى هذه الساعة ما زال عدد حالات كورونا في المستشفيات مقبولاً، وطالما أن الوضع الاستشفائي تحت السيطرة، إذاً الوضع الوبائي تحت السيطرة، وموضوع إقفال البلد أو تغيير الإجراءات المعتمدة في المطار غير وارد حالياً، طالما أن الوضع الاستشفائي مستقر والغالبية العظمى من الحالات المصابة لا تضطر إلى دخول المستشفى، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي صعب جداً وفي حال تغيرت المعطيات، عندها يبنى على الشيء مقتضاه لكن هذا لا يعني أن الوباء انتهى، لذا، واستعداداً للزيادة المتوقعة في نسب الاستشفاء، رفعنا جهوزية أقسام كورونا وغرف العناية الفائقة في المستشفيات مع تزويدها بالأوكسجين والأدوية الأساسية اللازمة ".

كما عرض الأبيض "للتدابير التي تقوم بها الوزارة للتعامل مع هذه الموجة من الوباء وأهمها برنامج الترصد الوبائي في الوزارة، والذي من خلاله تتم متابعة متحورات الفيروس من خلال فحوصات التسلسل الجيني، والكشف عن الحالات المصابة ومتابعتها، تأمين فحوصات Antigen Rapid test مجاناً، من خلال مراكز موزعة في مناطق متعددة، للأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض ولا يستطيعون تكبد كلفة إجراء الفحص، تأمين اللقاح مجاناً وبلا موعد مسبق للمواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، توعية المواطنين على اهمية اخذ اللقاح وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمرافق السياحية والمستشفيات".
مصدر : وكالات
رقم : 1002044
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