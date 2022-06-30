وزير النفط: سوق الطاقة العالمي بحاجة الى ضخ مزيد من الخام الايراني

وزير النفط الايراني ادلى بهذا التصريح، اليوم الخميس وبعد ختام الاجتماع الثلاثين الوزاري لمنظمة الدول الموردة للخام وحلفائها (اتحاد اوبك بلس).



واضاف، ان التقلبات الاخيرة التي طالت الاقتصاد العالمي تدل على ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي زيادة اسعار الوقود بشكل ملحوظ في العديد من الدول.



واستطرد : لقد اكدت مرارا خلال الاشهر الاخيرة بان الظروف الراهنة داخل الاسواق العالمية للنفط، تقتضي عودة الخام الايراني لسدّ جزء من احتياجات الزبائن واعادة التوازن والهدوء الى هذه الاسواق.



وفي الختام، اكد اوجي على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها اكبر احتياطي للنفط والغاز على مستوى العالم بان ترفع في اقرب وقت ممكن سقف انتاجها للخام وصولا الى ما كان عليه قبل الحظر.