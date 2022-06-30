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الخميس 30 حزيران 2022 ساعة 22:25

تجمع العلماء المسلمين يدعو للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان

تجمع العلماء المسلمين يدعو للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان
كما دعا "للحفاظ على أموال المودعين في المصارف وعدم تحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية، وإقرار القوانين في المجلس النيابي التي تمكنهم من استعادتها بأسرع وقت ممكن".

وأشار رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة، عقب لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري ، إلى "أننا نرى في إعادة انتخاب بري لرئاسة المجلس مصلحة للبنان لما يتمتع به من حكمة وخبرة يستطيع من خلالها التعامل مع الأزمة للوصول إلى تفاهمات بين مختلف الأفرقاء، وقد استمعنا منه إلى تقييمه للواقع الحالي والخطوات التي يعمل عليها للوصول إلى حلول تساعد في انقاذ البلد".

وأوضح "أننا أكدنا لبري أن ما يهم المواطن اللبناني اليوم هو حصوله على احتياجاته الضرورية من الغذاء والدواء وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، وطالبنه بالضغط على الحكومة سواء تصريف الأعمال أو المزمع تأليفها لتأمين ذلك ودعونا لتمكين لبنان من الحصول على كامل حقوقه في نفطه وغازه من خلال تعديل المرسوم 6433، وإقرار ذلك في البرلمان إذا جاء الرد سلبياً على الإقتراح الذي قدمه لبنان عبر الوسيط الاميركي للعدو الصهيوني".
رقم : 1002054
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