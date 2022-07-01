رئيسي: اتهامات الغرب لإيران يبين عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة

وخلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الخميس، اشار آية الله رئيسي الى التقارير العديدة والرسمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اكدت بأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية شفاف تماما ولم ينحرف أبدًا عن المسار القانوني وقال: ان طرح الاتهامات والمزاعم المتكررة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال المفاوضات يبين سعيهم لتحقيق اهداف سياسية من وراء عملية التفاوض.



وأوضح ان الجمهورية الإسلامية تعتبر اجراءات الحظر أحادية الجانب بانها ظالمة وغير مشروعة وجائرة واكد عزم طهران على الدفاع عن حقوقها وقال: يجب مواصلة كل الجهود في اتجاه الرفع الكامل للحظر مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد.



وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: ان الاتفاق المستديم يتطلب إلغاء الحظر والتخلي غير المشروط عن الادعاءات التي لا أساس لها.



وفي جانب آخر من هذه المحادثة ، أعلن آية الله رئيسي ، في إشارة إلى استضافة قطر لكأس العالم ، استعداد ايران للمساعدة في إقامة هذا الحدث الرياضي المهم بقدر الإمكان ، وخاصة التعاون الثقافي ، إلى جانب الدعم الاقتصادي ، بهدف التأثير البناء.



وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



يذكر ان الدوحة استضافت اخيرا جولة مفاوضات غير مباشرة حول رفع الحظر بحضور وفود من ايران والاتحاد الاوروبي كوسيط واميركا.