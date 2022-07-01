الحشد الشعبي يطيح بعنصر إرهابي في محافظة نينوى

وبحسب ما اعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي أنه تم استكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحقه، واقر ابتداء بانتمائه لداعش الإرهابي والتهم الموجهة له، مع العرض ان المتهم اعلاه يمتلك رقم احصائي بمايسمى بودرة التنظيم ( فرقة اليرموك _ كواسر الأنبار).