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الجمعة 1 تموز 2022 ساعة 12:08

مداهمات لقوات الاحتلال في الضفة واعتقال 4 فلسطينيين

مداهمات لقوات الاحتلال في الضفة واعتقال 4 فلسطينيين
وادعى ناطق عسكري "إسرائيلي"، أن قواته اعتقلت 4 من المطلوبين لديها، دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وداهمت منزل المحرر جهاد الأقرع، وأخضعته لتحقيق ميداني، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة اليامون واقتحمت عدة بلدات غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ومنزل شقيقه الأسير .

واقتحمت تلك القوات بلدة السيلة الحارثية وقريتي تعنك ورمانة في جنين.

وسلمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابا من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت فلسطينيا بلاغا لمراجعة مخابراتها للتحقيق، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وتشن قوات الاحتلال الصهيوني عمليات اقتحام شبه يومية في الضفة الغربية تنفذ خلالها اعتقالات للمواطنين واعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم.
رقم : 1002129
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