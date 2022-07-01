الحشد الشعبي يكمل تأمين أقدم طرق نفط العراق

وقال الحسيني في حديث صحفي ان الحشد الشعبي اكمل المرحلة الاخيرة من خطة تأمين طريق نفط خانة الاستراتيجي اقصى شرق ديالى والذي يعد من اقدم طرق النفط في البلاد ويرجع تاريخ انشائه الى نحو 100 سنة.



واضاف الحسيني، ان الطريق والذي يربط خانقين بحقول نفط خانة يمتد لعشرات الكليومترات وسط تلال ومنحدرات جبلية متعرجة شكل تامينها خطوة مهمة لمنع حصول اي خروقات وخلق حركة نقل مستقرة سواء للموظفين او الاهالي.



واشار الى ان الطريق مؤمن على مدار الساعة من قبل مفارز الحشد الشعبي بعد الانتهاء من كل التدابير الامنية.



ويشرف الحشد الشعبي على تامين عدة طرق برية مهمة في ديالى بعضها كان نقطة ساخنة في المشهد الامني لسنوات طويلة.