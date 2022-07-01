إجلاء 95 شخصاً من ليبيا إلى إيطاليا

وقالت المفوضية في بيان،" إن بين اللاجئين وطالبي اللجوء أطفالا، ونساءا معرضات للخطر، وناجين من العنف، وأشخاصا أطلقوا حديثا، كما كانوا من جنسيات مختلفة فمنهم إريتريون وسودانيون وسوريون".



وأوضحت" أن الرحلة تدعمها الحكومة الإيطالية، وهي جزء من الآلية التي تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية التي جرى إنشاؤها في إيطاليا منذ العام 2016، وسيستفيد منها 500 شخص كما سيتلقى الواصلون الجدد الدعم في إيطاليا من قبل ائتلاف من منظمات دينية، حسب المنظمة الأممية".



وإضافة إلى هؤلاء اللاجئون، أجلت المفوضية 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ العام 2017، بينما غادر ليبيا 8372 شخصا في رحلات الإجلاء أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية خلال نفس الفترة.



وفي مارس الماضي، أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا "إجلاء 99 مهاجرا غير شرعيين من ليبيا إلى إيطاليا، في رحلة هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري".