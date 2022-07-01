المتظاهرون السودانيون يطالبون الانتقام لقتلی الخميس

المحتجون في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي رددوا هتافات لاسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان؛ وتطالب بالانتقام للضحايا الذين سقطوا الخميس عندما قُتل تسعة سودانيين على الأقل خلال تظاهرة ضد انقلاب العام الماضي. وقُتل معظم الضحايا بالرصاص الحي وبينهم قاصر.



هذا التعامل من قبل قوات الأمن دفع جماعات الاحتجاج التي تطالب بالعودة إلى الحكم الديمقراطي، لأن تتعهد بتنظيم حملة اعتصامات مفتوحة وغير ذلك من التحركات السلمية رداً على الوفيات.



من جانبها شرطة ولاية الخرطوم قالت إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه واعتقلت أشخاصاً بعد أن تحرك محتجون مسلحون بالحجارة والقضبان المعدنية لاستهداف مواقعها. وذكرت أن العشرات من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بعضهم بإصابات خطيرة.



وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد المتظاهرين الذين قتلوا منذ الانقلاب وصل إلى نحو مئة وثلاثية عشر شخصاً. فيما قال محامون حقوقيون إن ما لا يقل عن مئة وخمسين متظاهراً اعتقلوا مؤخرا خلال التظاهرات. ولم تصدر الحكومة التي يقودها الجيش تقديرات للاعتقالات أو الوفيات.



وتعليقًا على أعمال؛ قالت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وهي منظمات تحاول التوسط، إنها تدين بأشد العبارات الممكنة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن؛ وتدعو السلطات مجدداً إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف العنف وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع.