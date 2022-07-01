مصرع 20 شخصًا على الأقل في انزلاق تربة في الهند

وغالبية الضحايا من جنود الإحتياط في القوات البرية ممن كانوا يعملون في مشروع بناء سكة حديد في ولاية مانيبور.



وأعلن الجيش في بيان العثور على 18 ناجيًا إلى الآن، فيما لا يزال 15 من جنود الإحتياط و29 مدنيًا في عداد المفقودين.

