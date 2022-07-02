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السبت 2 تموز 2022 ساعة 08:00

دول العدوان تقوم بالتهجير القسري لسكان جزيرة عبد الكوري

دول العدوان تقوم بالتهجير القسري لسكان جزيرة عبد الكوري
وأوضحت الهيئة أن تهجير أبناء هذه الجزيرة اليمنية يعتبر تمهيدا لعسكرتها وتحويلها إلى قاعدة عسكرية إماراتية خاضعة للمشروع الأمريكي الصهيوني.

وحمل البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لها مسؤولية ما يحدث في جزيرة عبد الكوري والتي تعد من أهم جزر أرخبيل سقطرى.

وناشد البيان منظمة اليونسكو ومنظمات حماية البيئة القيام بواجباتها إزاء ما تتعرض له جزيرة سقطرى من تدمير للبيئة الطبيعية والبحرية، ونهب للأشجار النادرة، المدرجة علی قائمة التراث العالمي.

وطالب بخروج قوات تحالف العدوان من كافة الاراضي والجزر والسواحل اليمنية وايقاف عمليات التهجير القسري للسكان ومحاولة محو هويتهم اليمنية.

وأكد على حق اليمن القانوني في ملاحقة ومقاضاة دول تحالف العدوان واستعادة الحق المغتصب.
رقم : 1002263
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