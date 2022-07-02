الجيش الايراني يشارك في عمليات الاغاثة بالمناطق المنكوبة بالزلزال

اثر وقوع زلزال قوي فجر اليوم السبت في محافظة هرمزكان، اعلن العميد محمودي عن استعداد جميع وحدات الرد السريع والفرق الإغاثية والطبية للجيش في محافظة هرمزجان لتقديم الإغاثة للمواطنين في هذه المناطق المنكوبة بالزلزال.



واضاف المساعد التنفيذي ورئيس لجنة ادارة الأزمات بالجيش الايراني: الوحدات الموجودة في هذه المناطق مع المروحيات والمستشفيات والقوى العاملة جاهزة تمامًا لأي نوع من المساعدة وتقديم الخدمات للمواطنين الاعزاء.



وتابع محمودي قائلا: تم إبلاغ الوحدات المتواجدة في المناطق الجنوبية من الوحدات البحرية والجوية والبرية والدفاعية لتقديم المساعدة للمتضررين بالزلزال بالتنسيق مع لجنة ادارة الازمات في المنطقة.



يذكر ان 3 زلازل متتالية بقوة 6.1 و 6.1 و 6.3 ريختر ضربت العديد من مناطق محافظة هرمزكان جنوب ايران فجر اليوم السبت، اسفرت عن وقوع 5 قتلى و 49 مصابا لغاية الآن، والحاق اضرار بالوحدات السكنية في المناطق القروية.