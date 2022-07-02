الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 تموز 2022 ساعة 11:17

مستشار الوفد الايراني المفاوض: الغرب تنازل عن بعض مواقفه مرغما

مستشار الوفد الايراني المفاوض: الغرب تنازل عن بعض مواقفه مرغما
واضاف مرندي في مقابلة صحفية ان ايران طالبت طوال المفاوضات التي جرت في فيينا باعطائها الضمانات الملموسة، رافضا الاقاويل الغربية التي تعتبر أخذ هذه الضمانات يتعدى الاتفاق النووي.

وشرح مرندي ان الاميركيين والاوروبيين ورغم مقاومتهم اجبروا على قبول المطالب الايرانية واحدة تلو الاخرى وبشكل تدريجي موضحا ان الضمانات الملموسة التي تطالب بها ايران الان ايضا هي من اجل استمرار الاتفاق النووي وليست قضية خارج الاتفاق، لان اميركا هي التي انتهكت الاتفاق في زمن اوباما وفي زمن ترامب الذي مزق الاتفاق، كما ان بايدن يمتنع عن تنفيذ الاتفاق ايضا.

واعتبر مستشار الوفد الايراني ان الاحاديث الغربية حول تعدي قضايا الاتفاق النووي من قبل ايران تهدف الى ممارسة الضغط على ايران لكي تنتنزع الدول الغربية منها الامتيازات .

وردا على سؤال حول امكانية تفعيل الغربيين لما يسمى آلية الزناد او حتى حدوث اشتباك عسكري قال مرندي ان الاميركيين والاوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بخلق ازمات جديدة، ومن يطرحون هذا الموضوع يريدون اثارة القلق لدى ايران لكي تتنازل امام الجشع وتوقع على اتفاقية مليئة بالعيوب، لكن الحقيقة هي ان اوضاع الغربيين متردية جدا في الوقت الراهن وان كفة ايران هي الراجحة في المفاوضات.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات القادمة قال مستشار الوفد الايراني ان الغرب الذي تنازل عن بعض مواقفه مرغما في الشهور الماضية هو مرغم ايضا على التنازل الان من اجل حل القضايا العالقة وحصول اتفاق وهذا امر ضروري لان مواقف الغربيين تتعارض مع التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وعودة الاقتصاد الايراني الى اوضاعه الطبيعية.

واضاف : هناك امر آخر وهو مجيء فصل الشتاء وازمة الطاقة التي تواجه الغربيين ، ان مطالب ايران هي معقولة ومتطابقة مع اطار الاتفاق النووي ولذلك فان السياسة الأكثر عقلانية بالنسبة للغربيين هي الاتفاق مع ايران وقبول شروطها المنطقية قبل برودة الطقس وحلول فصلي الخريف الشتاء بدلا عن القاء اللوم على الآخرين.
رقم : 1002297
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لعالم ينتظر عودة النفط الايراني
لعالم ينتظر عودة النفط الايراني
مفاوضات الغاز بين لبنان والکیان الصهيوني تمسكها يد يهودية...إلى أين سوف تصل؟
مفاوضات الغاز بين لبنان والکیان الصهيوني تمسكها يد يهودية...إلى أين سوف تصل؟
2 تموز 2022
ثلاثة محاور لمحادثات الكاظمي في الرياض وطهران
ثلاثة محاور لمحادثات الكاظمي في الرياض وطهران
2 تموز 2022
أحكام بإعدام أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين في مصر.. الملف الساخن الذي لا يبرد
أحكام بإعدام أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين في مصر.. الملف الساخن الذي لا يبرد
2 تموز 2022
العجز الإسرائيلي في مواجهة الهجمات السيبرانية
العجز الإسرائيلي في مواجهة الهجمات السيبرانية
2 تموز 2022
رئيسي: اتهامات الغرب لإيران يبين عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة
رئيسي: اتهامات الغرب لإيران يبين عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة
1 تموز 2022
حماس تعود لسوريا بعد 10 سنوات من القطيعة.. التفاصيل والأسباب؟
حماس تعود لسوريا بعد 10 سنوات من القطيعة.. التفاصيل والأسباب؟
1 تموز 2022
القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين في خضم الحرب في أوكرانيا
القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين في خضم الحرب في أوكرانيا
1 تموز 2022
التخفيض المتعمد لتوزيع البنزين... شرارة لإشعال الاحتجاجات في العراق
التخفيض المتعمد لتوزيع البنزين... شرارة لإشعال الاحتجاجات في العراق
1 تموز 2022
قائد الحرس الثوري: توازن الاقتدار تغير لصالح الاسلام والثورة الاسلامية
قائد الحرس الثوري: توازن الاقتدار تغير لصالح الاسلام والثورة الاسلامية
30 حزيران 2022
هل يعيد تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية ملف تبادل الأسرى إلى الواجهة؟
هل يعيد تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية ملف تبادل الأسرى إلى الواجهة؟
30 حزيران 2022
رئيسي لبوتين: يجب توسيع التبادل المالي بين البلدين
رئيسي لبوتين: يجب توسيع التبادل المالي بين البلدين
30 حزيران 2022
السعودية وفرنسا تعرقلان تشكيل الحكومة اللبنانية... هل يتبع ميقاتي نهج الحريري؟
السعودية وفرنسا تعرقلان تشكيل الحكومة اللبنانية... هل يتبع ميقاتي نهج الحريري؟
30 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لعالم ينتظر عودة النفط الايراني
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا
المحاولات الصهيونية لتخريب العلاقات الإيرانية التركية
المقاومة الفلسطينية تهدد بتدمير الكيان الصهيوني في خمس دقائق