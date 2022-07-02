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السبت 2 تموز 2022 ساعة 11:18
أفغانستان.. إصابة 10 أشخاص في انفجار قرب مدرسة بإقليم ننجرهار
وقال مصدر محلي إن الانفجار وقع ليلا في منطقة رودات، منوها بأنه تم بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط جرحى أحدهم في حالة حرجة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1002298
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