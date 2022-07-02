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السبت 2 تموز 2022 ساعة 15:40

أبو الغيط: نقف إلى جانب لبنان والحكومة اللبنانية وشعبها

أبو الغيط: نقف إلى جانب لبنان والحكومة اللبنانية وشعبها
ولفت أبو الغيط بعد لقائه عون في قصر بعبدا، اليوم السبت إلى أننا استمعنا لكلمة الرئيس عون التي شرح فيها عن الموقف والوضع اللبناني وحاجة البلد إلى الدعم، ونقف إلى جانب لبنان والحكومة اللبنانية والشعب ونتمنى له الخير.

واجتمع عدد من وزراء خارجية جامعة الدول العربية ورؤساء الوفود العربية إلى قصر بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.

ياتي ذلك تمهيداً للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، في فندق الحبتور شرق بيروت ، حيث يعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، مؤتمرا صحافيا في الثالثة والنصف من بعد الظهر في صالة الرابية هول في فندق الحبتور.
مصدر : وكالات
رقم : 1002329
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