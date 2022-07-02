اعتصام وسط الخرطوم يتمدد.. ومخاوف من فضّه بالقوة

حيث بدأت في خطتها الثانية التي تتزامن مع تظاهراتها المستمرة في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان وهي الاعتصام.



مستشفى الجودة وسط الخرطوم لطالما استقبل الجرحى والقتلى من المتظاهرين، اصبح الان المقر الرئيس للمعتصمين الذين جاءوا من مختلف احياء الخرطوم وتزداد اعدادهم بين الفينة والاخرى ويستقبلهم سكان الاحياء القريبة من مقر الاعتصام بالمساعدات العينية والمادية .



وقام المعتصمون باغلاق كل الطرق المؤدية لمقر الاعتصام حتى لا ياخذهم العسكر على حين غرة وفي خاطرهم مجزرة مقر الاعتصام في القيادة العامة للقوات المسلحة في العام 2019 التي حُصدت فيها ارواح المئات من الشباب وجرح الالاف منهم .



وأكد المعتصمون ان التظاهرات ستستمر متزامنة مع هذه الاعتصامات لتشمل بقية ولايات السودان.