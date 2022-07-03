عبد اللهيان: نرحب بتعزيز العلاقات مع مصر والسعودية

وقال عبد اللهيان خلال لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة دمشق، "نرحب بتقوية وتعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة والتي تعود بالنفع على المنطقة والعالم الاسلامي".



وأضاف عبد اللهيان الذي وصل إلى سوريا أمس السبت إن " إيران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية نرحب بإعادة فتح السفارات وبدء الحوارات السياسية"، مبيناً " لم يكن لدينا مفاوضات مباشرة مع مصر لكن هناك بعض الجهود لإعادة العلاقات بين طهران والقاهرة لطبيعتها".



وتقود حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جهوداً لإعادة العلاقات بين طهران والرياض التي انقطعت مطلع يناير/كانون الثاني لعام 2016.



وفي الاثنين الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية، إن الكاظمي الذي زار الأسبوع الماضي نقل رسالة من المملكة العربية السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد.



وفي الخميس الماضي، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن "العراق طرح تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن، وهناك حوارات بدأت في بغداد بين الأردن وإيران ومصر"، مضيفاً أن "سياسة العراق الخارجية ناجحة وهناك دعم كبير نتلقاه من دول كثيرة".



وفيما يتعلق بالأوضاع الفلسطينية، أجاب الوزير الإيراني "إن تجربة العقود السبعة الماضية تثبت بأن الحل الأساسي لاحتلال فلسطين يكمن فقط في طريق المقاومة".



وقال عبداللهيان: نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل قوانا حتى تحقيق أهدافه ونعتبر ذلك واجبًا علينا أخلاقيًا ودينيًا.



وأشار إلى أن "إيران بدأت بدعم الفصائل الفلسطينية من خلال دعم المقاومة ضد إسرائيل، وإن النظام الصهيوني في أسوأ الأوضاع على الصعيد الأمني والسياسي".



كما نفى وزير خارجية إيران ما نشرته تقارير دولية مؤخراً عن عزم طهران اختطاف سياح إسرائيليين في تركيا، وقال "مؤخرًا زعموا كذبًا ضد إيران أنها تحاول من خلال إرسال بعض القوات الأمنية اختطاف سياح إسرائيليين في تركيا، لقد اوضحت الموضوع في زيارتي الأخيرة إلى تركيا أولاً لا يوجد أي إيراني بين المعتقلين وثانيًا هذه كذبة صهيونية وثالثًا لقد انتقمنا من أعمالهم العدائية داخل الكيان الصهيوني متى أردنا ذلك".



وصرح عبد اللهيان، خلال لقائه قادة الفصائل الفلسطينية المتمركزة في سوريا، أن قضية فلسطين لا تزال القضية الأولى في العالم الإسلامي.



وأضاف: نحن نرفض الحرب من أوكرانيا إلى فلسطين أو اليمن أو أي مكان آخر، ونعتقد أن المشاكل يجب أن تحلها شعوب المنطقة.



