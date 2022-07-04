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الاثنين 4 تموز 2022 ساعة 08:28
خلال اجتماع لكتلة دولة القانون..

المالكي يؤكد استمرار النقاشات للإسراع بتشكيل الحكومة

المالكي يؤكد استمرار النقاشات للإسراع بتشكيل الحكومة
وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان، الأحد، إن "السيد نوري المالكي ترأس مساء اليوم اجتماعا لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى التأكيد على أهمية الاسراع في تشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على تقديم الخدمات وتلبية متطلبات الشعب العراقي".

وأكد المالكي "استمرار النقاشات بين قوى الاطار التنسيقي وحلفائه من جانب وبقية القوى الوطنية من جانب اخر لاجل الاسراع في تشكيل الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمنصبي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "الاطار التنسيقي شكل لجان تتولى اجراء المفاوضات مع القوى الفاعلة في العملية السياسية"، معربا عن أمله في أن "تتوصل تلك اللجان الى نتائج تفضي الى اظهار ملامح الحكومة الجديدة بعد انتهاء اجازة عطلة عيد الاضحى المبارك".
مصدر : وكالات
رقم : 1002612
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