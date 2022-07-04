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الاثنين 4 تموز 2022 ساعة 08:32

الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة انتاج النفط والغاز لتلبية التصدير

الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة انتاج النفط والغاز لتلبية التصدير
وخلال اجتماع الحكومة يوم الاحد، اكد رئيسي ضرورة زيادة انتاج الفط والغاز الطبيعي خاصة من الحقول المشتركة لتلبية الحاجات التصديرية وقال: ان الحقول المشتركة تعد احتياطيات وطنية للبلاد وان الحكومة سوف لن تألو جهدا في الحفاظ على هذه الاحتياطيات.

واضاف: لحسن الحظ اليوم ، بمبادرة وجهود الزملاء في وزارة النفط ، تم التعويض عن التأخير في الاستخراج من الحقول المشتركة.

وفي جانب آخر من تصريحه أشار رئيس الجمهورية إلى تدشين 209 مشاريع صناعية وتعدينية بالتزامن مع اليوم الوطني للصناعة ولتعدين وقال: ان استكمال روابط سلسلة القيمة للمعادن يعد أحد الخطط التنموية الهامة للحكومة. لقد قمنا بالتخطيط الجاد في هذا المجال ولا بد من شرح أبعاد هذه الحركة للرأي العام بمساعدة وسائل الإعلام.

ووصف رئيسي عرض تفاصيل المشاريع التي تم تدشينها على المواطنين بأنه باعث على الامل ودعا المسؤولين لشرح تفاصيل هذا الانجاز الكبير بما في ذلك عدد الوحدات المفعلة وحجم الاستثمار وخلق فرص العمل ونتائجها.

ونوه كذلك الى جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وفي هذا السياق ، أكد على ضرورة الحماية الجادة لمعيشة المواطنين ، وقال: بالإضافة إلى الآليات المتخذة للتعويض عن الزيادة في الأسعار بسبب إصلاح الدعم الحكومي، فمن الضروري وجود هيئات رقابية داخل وخارج الحكومة للتصدي لزيادة الأسعار التي حدثت على أساس المضاربة وخارج إطار المنطق الاقتصادي.

وعلى هذا الأساس كلف الرئيس آية الله رئيسي وزراء "الزراعة" و"الصناعة والتعدين والتجارة" و"العدل" بالتعامل مع المصانع والمهن والمنتجين الذين اتخذوا خطوات نحو زعزعة الاستقرار وخلق اضطراب في السوق والاقتصاد من خلال زيادة الاسعار دون منطق.
رقم : 1002615
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