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الاثنين 4 تموز 2022 ساعة 11:10

زيادة قياسية في التجارة بين كيان الاحتلال و4 دول عربية

زيادة قياسية في التجارة بين كيان الاحتلال و4 دول عربية
وفي بيان لشهر حزيران/يونيو، أوضح المعهد أن التجارة بين كيان الاحتلال والإمارات ارتفعت بنسبة 130%، حيث بلغت 201.4 مليون دولار في أيار/مايو 2022، مقارنة بشهر أيار/مايو 2021.

ولفت إلى أن "التجارة مع الأردن ارتفعت بنسبة 54% عن العام الماضي حيث بلغت 55 مليون دولار، تم تلتها مصر بزيادة 41% و 23.6 مليون دولار".

وأشار البيان إلى أن "الصفقات التجارية مع المغرب وصلت إلى 3.1 مليون دولار في أيار/مايو، بزيادة 94% عن عام 2021، فيما ارتفعت تجارة الكيان الاسرائيلي مع البحرين من لا شيء إلى 1.2 مليون دولار في غضون عام".
مصدر : وكالات
رقم : 1002650
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