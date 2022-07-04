الصحة الايرانية: اكثر من ألف إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 1007 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 240 ألفا و 564 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 122 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 232 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 63 ألفا و 479 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 8 حالات وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 404 حالات وفاة.



وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 655 ألفا و 797 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 10 آلاف و 654 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 771 ألفا و 991 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 438 ألفا و 442 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 652 ألفا و 431 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".



وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 105 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 343 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).