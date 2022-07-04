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الاثنين 4 تموز 2022 ساعة 15:39

وزير النفط الايراني: لا نواجه أي مشاكل في بيع مشتقات النفط والبتروكيماويات

وزير النفط الايراني: لا نواجه أي مشاكل في بيع مشتقات النفط والبتروكيماويات
كما اعلن وزير النفط عن استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير حقل آزادغان النفطي المشترك مع العراق والعزم لحفر آبار جديدة وكثيرة في هذا الحقل، وذلك برساميل محلية.

وقال أوجي في اجتماع لبحث فرص جذب الاستثمارات المحلية لتطوير حقل آزادغان ان شركة النفط الوطنية تتفاوض مع 5 الى 6 شركات وبنوك محلية كبيرة وكذلك صندوق التنمية الوطنية للاستثمار بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير حقل آزادغان مؤكدا ان ايران تمتلك القدرة التقنية والامكانيات المالية لتطوير موارد الطاقة لديها.

واضاف وزير النفط ان العراق قد باشر بتطوير الشطر العراقي من هذا الحقل واستخراج النفط بمشاركة شركات عالمية مثل شركتي "شيل" و "بي بي" في حين يبلغ كل الانتاج الايراني من النفط من هذا الحقل 190 الف برميل يوميا، مضيفا بأن شركة النفط الوطنية الايرانية أعدت مشروعا شاملا لتطوير الحقلين الشمالي والجنوبي داخل حقل آزادغان الذي يمكن القول بان استحصال 590 الف برميل نفط منه في اليوم يبدو معقولا ومنطقيا.

وتابع الوزير اوجي ان ايران استثمرت 150 مليار دولار في تطوير حقول النفط والغاز البحرية وخاصة حقل بارس الجنوبي مضيفا بان كافة اعمال التطوير تجري في البحر والبر على يد الخبراء الايرانيين وبشكل كامل.

كما اعلن وزير النفط الايراني ان بناء مصفاة "الشهيد قاسم سليماني" برأسمال يبلغ 10 مليارات دولار قد تم اقراره في موازنة العام الحالي مضيفا بان خمسة شركات ومؤسسات حكومية عملاقة ومالكي الأسهم من المواطنين العاديين سيساهمون في انجاز هذا المشروع.

واكد الوزير اوجي ان السنوات الاخيرة شهدت تغييرات هامة في انموذج عقد الاتفاقيات النفطية في البلاد من اجل زيادة جلب المستثمرين المحليين والاجانب، مضيفا بأن عدم الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيمياويات سيؤدي الى تحويل البلاد الى مستورد للمشتقات.
رقم : 1002673
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