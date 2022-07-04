الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 تموز 2022 ساعة 18:02

غريب آبادي: بريطانيا تستغل حقوق الانسان لعقد صفقات تجارية

غريب آبادي: بريطانيا تستغل حقوق الانسان لعقد صفقات تجارية
وفي تغريدة له على تويتر وضمن نشره مقطعا عن تهرب وزيرة الخارجية البريطانية عن الرد على سؤال حول وضع حقوق الانسان في السعودية، كتب كاظم غريب آبادي: يوما بعد يوم ترتفع اصوات الاحتجاجات الدولية على استغلال بريطانيا لحقوق الانسان وانتهاكها من قبل بعض الدول. ومن المؤسف، تتجاهل بريطانيا هذه الاصوات، لأنها تسعى بكل جهودها للحصول على صفقات تجارية مربحة مع الذين تلطخت أيديهم بدماء الابرياء.

وتظهر وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس، في المقطع وهي تقول: أنا اعتبر دول منطقة الخليج (الفارسي) شركاء لبريطانيا. والآن نجري محادثات لعقد اتفاق تجاري مع مجلس تعاون الخليج الفارسي. وهل ان جميع الدول التي نعمل معها، تتلاءم مع سياسات بريطانيا مائة بالمائة؟ كلا، أنهم شركاء مهمون لبريطانيا.

ويوجه مسؤول بريطاني السؤال الى تراس: هل محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ضالع في قتل جمال خاشقجي الصحافي السعودي، أم لا؟

وأجابت تراس: ان ما أقوله، هو السعودية شريك مهم لبريطانيا.

ثم يسأل المسؤول البريطاني منها: في يوما ما يتم إعدام 81 شخصا في السعودية. ألا تعتقدين ان (السعودية) نظام مستبد؟

فقالت ردا عليه: ان ما أركز عليه، هو الاطمئنان من هذا الموضوع بأننا نواجه التهديدات الهامة في العالم. والتهديد رقم واحد الذي نواجهه حاليا، هو التهديد الناجم عن روسيا، ومن اجل ذلك، علينا ان نطمئن اننا نمتلك مصادر الطاقة البديلة.

وأضافت: ان منطقة الخليج (الفارسي) إحدى المصادر الاساسية للطاقة. نحن لا نعيش في عالم كامل. فنحن نعيش في عالم علينا ان نتخذ فيه قرارات صعبة. أعتقد أن إقرار علاقات وثيقة مع الدول المطلة على الخليج (الفارسي) أمر صائب.

ثم يشير المسؤول البريطاني الى وثيقة تجارية بريطانية مع منطقة الخليج الفارسي والتي نشرتها الخارجية البريطانية مؤخرا، ويقول: جاء في هذه الوثيقة، ان الحكومة تواصل مساءلة الذين ينتهكون حقوق الانسان. تفضلي كيف يتم تنفيذ هذا التوجه في الوقت الحاضر تجاه دول منطقة (الخليج الفارسي)؟

وتقول ليز تراس في الجواب: تُطرح هذه الموضوعات بشكل مستمر خلال لقاءات الوزراء والمسؤولين مع نظرائهم من دول منطقة الخليج (الفارسي). وأنا شخصيا كذلك طرحت (هذه الموضوعات).

ويشير المسؤول البريطانيا الى التناقضات في كلام تراس، ويقول: ان المتحدث باسم الخارجية قال أنكِ لم تفعلي ذلك. أخبرينا ما كان آخر موضوع بشأن حقوق الانسان طرحتيه مع قادة دول هذه المنطقة؟

وتتهرب تراس من الرد، وتقول انها ستتحدث بهذا الموضوع للجنة في وقت آخر.

ويطلب المسؤول البريطاني بإصرار تبيين أي موضوع بشأن حقوق الانسان قد ذكرته.

وتقول تراس: من المؤسف انني نسيت الموضوع الاخير، ولكنني اطمئنك بأن هذا الموضوع تم تبيينه. وسوف اطلعك بالتفاصيل خطيا.
رقم : 1002696
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي
رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي
"لويا جيرجا" للعلماء والحاجة الماسة للأفغان للحوارات الوطنية
"لويا جيرجا" للعلماء والحاجة الماسة للأفغان للحوارات الوطنية
4 تموز 2022
سراب حكومة مستقرة في الانتخابات الخامسة على التوالي للكيان الصهيوني
سراب حكومة مستقرة في الانتخابات الخامسة على التوالي للكيان الصهيوني
4 تموز 2022
أمير عبد اللهيان في دمشق حاملاً رسالتين مهمتين
أمير عبد اللهيان في دمشق حاملاً رسالتين مهمتين
4 تموز 2022
اميرعبداللهيان: لن ننسى صمت دعاة حقوق الانسان ازاء قصف
اميرعبداللهيان: لن ننسى صمت دعاة حقوق الانسان ازاء قصف 'سردشت' بالكيماوي
4 تموز 2022
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة انتاج النفط والغاز لتلبية التصدير
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة انتاج النفط والغاز لتلبية التصدير
4 تموز 2022
عبد اللهيان: نرحب بتعزيز العلاقات مع مصر والسعودية
عبد اللهيان: نرحب بتعزيز العلاقات مع مصر والسعودية
3 تموز 2022
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
2 تموز 2022
مفاوضات الغاز بين لبنان والکیان الصهيوني تمسكها يد يهودية...إلى أين سوف تصل؟
مفاوضات الغاز بين لبنان والکیان الصهيوني تمسكها يد يهودية...إلى أين سوف تصل؟
2 تموز 2022
ثلاثة محاور لمحادثات الكاظمي في الرياض وطهران
ثلاثة محاور لمحادثات الكاظمي في الرياض وطهران
2 تموز 2022
أحكام بإعدام أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين في مصر.. الملف الساخن الذي لا يبرد
أحكام بإعدام أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين في مصر.. الملف الساخن الذي لا يبرد
2 تموز 2022
العجز الإسرائيلي في مواجهة الهجمات السيبرانية
العجز الإسرائيلي في مواجهة الهجمات السيبرانية
2 تموز 2022
رئيسي: اتهامات الغرب لإيران يبين عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة
رئيسي: اتهامات الغرب لإيران يبين عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة
1 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا
المحاولات الصهيونية لتخريب العلاقات الإيرانية التركية
المقاومة الفلسطينية تهدد بتدمير الكيان الصهيوني في خمس دقائق