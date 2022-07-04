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الاثنين 4 تموز 2022 ساعة 18:06

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة بينهم قياديان بـ"الجبهة الشعبية"

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة بينهم قياديان بـ"الجبهة الشعبية"
وأكدت مصادر محلية" أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واعتقلت القياديين في الجبهة ماهر حرب وكمال أبو ظريفة بعد دهم منزليهما، كما اعتقلت الشاب أحمد العجلوني من سكان القدس وسط الضفة".

وأضافت "اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء الثلاثة (عبد الرحمن ومحمد وحمدان حامد واوي) بعد دهم منازلهم في قرية بيت سيرا غرب رام الله وسط الضفة الغربية، كما اعتقلت الشاب طه عرموش بعد مداهمة منزله وسرقة مبلغ مالي منه ومصادرة مركبته، إضافة للشاب مهند فارس وهما من بلدة بيتونيا غرب رام الله، وكذلك جرى اعتقال الشاب إبراهيم سمحان من رام الله".

كما "اعتقلت الشابين إسلام العجاوي وأوس الشلبي بعد مداهمة منزليهما في الحي الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وفق ما أكده مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور لـ"العربي الجديد".

وفي السياق، أكدت المصادر"اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين ونشرت قناصتها على أسطح البنايات هناك، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

كما "اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حسان من طولكرم شمال الضفة، واعتقلت الشاب إبراهيم البطاط من بلدة الظاهرية جنوب الخليل جنوب الضفة، وكذلك تم اعتقال الشاب حسان اخليل من بلدة بيت أمر شمال الخليل والشاب جبر البدوي من مخيم العروب شمال الخليل".

وذكرت المصادر أنه "جرى اعتقال الشاب أحمد الهريمي من قرية أبو انجيم جنوب بيت لحم جنوب الضفة، وكذلك جرى اعتقال الشبان: أمجد حرب، وفراس حرب، ونعيم حرب، وزيد حرب، وجميعهم من بلدة اسكاكا غرب سلفيت شمال الضفة الغربية".
مصدر : وكالات
رقم : 1002700
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