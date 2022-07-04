"حركة التوحيد": الرسائل الواضحة لمسيرات المقاومة وصلت لقيادات العدو

واعتبرت أن "الرسائل الواضحة والقوية وصلت الى قيادات العدو وجيشه، بتقويض مزاعم سيادتهم على أرضنا وفي بحرنا وسمائنا وكل ذرة من تراب وطننا".



ولفت البيان إلى أن "ما تحقق صفعة لما يسمى بالسياديين الذين لا يعرفون شيئا عن حماية السيادة وصيانة الاستقلال، وفي نفس الوقت ضربة ساحقة لآمال الكيان الصهيوني بتأمين منشآته الاقتصادية في البحر والبر على حد سواء، حيث لن يبقى في منأى عن مسيرات مفخخة وصواريخ دقيقة، فيما لو تجرأ على سرقة مقدراتنا وثرواتنا".



وختم البيان: "نعيش مرحلة جديدة من كتابة أسطر من نور في تاريخ أمتنا، لذلك كلنا ثقة بقيادة المقاومة وحرصها على حماية الوطن ومصالح بنيه، ووقوفها في وجه الأطماع الإسرائيلية، فكما تحررت الأرض، ستحرر مياهنا من الغطرسة الصهيونية الحاقدة والهيمنة الاستعمارية البائدة".