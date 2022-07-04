الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 تموز 2022 ساعة 18:14

رئيسي: النهوض بالعلاقات بين طهران وباكو يقود إلى التعاون الإقليمي الفاعل

رئيسي: النهوض بالعلاقات بين طهران وباكو يقود إلى التعاون الإقليمي الفاعل
واستقبل الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف مساء اليوم الاثنين ، حيث استمع إلى تقريره المفصل حول زيادة الزيارات والمشاورات الدبلوماسية بين البلدين وأثرها على توسيع العلاقات الثنائية و التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية ، مؤكدا ضرورة خلق انفتاحات جديدة في العلاقات بين طهران وباكو.

واشار رئيسي إلى أنه لا توجد قيود في تعزيز وتقوية العلاقات مع جمهورية أذربيجان ، وأضاف: إن تعزيز العلاقات الثنائية الجيدة بامكانه ان يقود إلى تعاون إقليمي فعال.

كما أكد رئيسي على الحاجة إلى زيادة تبادل الزيارات بين شعبي البلدين وأضاف: إن تعزيز العلاقات والتفاعلات بين الشعبين سيعزز الصداقة بين شعبي البلدين.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن تقود زيارة الرئيس الأذربيجاني لطهران الى احداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

بدوره أشار وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، جيهون بايراموف ، في هذا اللقاء إلى النمو الكبيرة في تبادل الزيارات الدبلوماسية بين مسؤولي البلدين وتأثيرها الملحوظ على مستوى التعاون والعلاقات وقال ان التجارة بين إيران وجمهورية أذربيجان العام الماضي وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام شهدت نموا ملحوظا.

كما قدم وزير خارجية جمهورية أذربيجان تقريراً مفصلاً عن الموضوعات ذات الاهتمام والمفاوضات بين مسؤولي البلدين وأشار إلى أن: جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان متفقتان على أن قضايا المنطقة يجب أن يتم حلها من قبل دول المنطقة نفسها ودون تدخل من الاجانب .
رقم : 1002703
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي
رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي
"لويا جيرجا" للعلماء والحاجة الماسة للأفغان للحوارات الوطنية
"لويا جيرجا" للعلماء والحاجة الماسة للأفغان للحوارات الوطنية
4 تموز 2022
سراب حكومة مستقرة في الانتخابات الخامسة على التوالي للكيان الصهيوني
سراب حكومة مستقرة في الانتخابات الخامسة على التوالي للكيان الصهيوني
4 تموز 2022
أمير عبد اللهيان في دمشق حاملاً رسالتين مهمتين
أمير عبد اللهيان في دمشق حاملاً رسالتين مهمتين
4 تموز 2022
اميرعبداللهيان: لن ننسى صمت دعاة حقوق الانسان ازاء قصف
اميرعبداللهيان: لن ننسى صمت دعاة حقوق الانسان ازاء قصف 'سردشت' بالكيماوي
4 تموز 2022
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة انتاج النفط والغاز لتلبية التصدير
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة انتاج النفط والغاز لتلبية التصدير
4 تموز 2022
عبد اللهيان: نرحب بتعزيز العلاقات مع مصر والسعودية
عبد اللهيان: نرحب بتعزيز العلاقات مع مصر والسعودية
3 تموز 2022
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
2 تموز 2022
مفاوضات الغاز بين لبنان والکیان الصهيوني تمسكها يد يهودية...إلى أين سوف تصل؟
مفاوضات الغاز بين لبنان والکیان الصهيوني تمسكها يد يهودية...إلى أين سوف تصل؟
2 تموز 2022
ثلاثة محاور لمحادثات الكاظمي في الرياض وطهران
ثلاثة محاور لمحادثات الكاظمي في الرياض وطهران
2 تموز 2022
أحكام بإعدام أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين في مصر.. الملف الساخن الذي لا يبرد
أحكام بإعدام أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين في مصر.. الملف الساخن الذي لا يبرد
2 تموز 2022
العجز الإسرائيلي في مواجهة الهجمات السيبرانية
العجز الإسرائيلي في مواجهة الهجمات السيبرانية
2 تموز 2022
رئيسي: اتهامات الغرب لإيران يبين عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة
رئيسي: اتهامات الغرب لإيران يبين عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة
1 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا
المحاولات الصهيونية لتخريب العلاقات الإيرانية التركية
المقاومة الفلسطينية تهدد بتدمير الكيان الصهيوني في خمس دقائق