رئيسي: النهوض بالعلاقات بين طهران وباكو يقود إلى التعاون الإقليمي الفاعل

واستقبل الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف مساء اليوم الاثنين ، حيث استمع إلى تقريره المفصل حول زيادة الزيارات والمشاورات الدبلوماسية بين البلدين وأثرها على توسيع العلاقات الثنائية و التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية ، مؤكدا ضرورة خلق انفتاحات جديدة في العلاقات بين طهران وباكو.



واشار رئيسي إلى أنه لا توجد قيود في تعزيز وتقوية العلاقات مع جمهورية أذربيجان ، وأضاف: إن تعزيز العلاقات الثنائية الجيدة بامكانه ان يقود إلى تعاون إقليمي فعال.



كما أكد رئيسي على الحاجة إلى زيادة تبادل الزيارات بين شعبي البلدين وأضاف: إن تعزيز العلاقات والتفاعلات بين الشعبين سيعزز الصداقة بين شعبي البلدين.



وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن تقود زيارة الرئيس الأذربيجاني لطهران الى احداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.



بدوره أشار وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، جيهون بايراموف ، في هذا اللقاء إلى النمو الكبيرة في تبادل الزيارات الدبلوماسية بين مسؤولي البلدين وتأثيرها الملحوظ على مستوى التعاون والعلاقات وقال ان التجارة بين إيران وجمهورية أذربيجان العام الماضي وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام شهدت نموا ملحوظا.



كما قدم وزير خارجية جمهورية أذربيجان تقريراً مفصلاً عن الموضوعات ذات الاهتمام والمفاوضات بين مسؤولي البلدين وأشار إلى أن: جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان متفقتان على أن قضايا المنطقة يجب أن يتم حلها من قبل دول المنطقة نفسها ودون تدخل من الاجانب .