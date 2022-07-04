إضراب شامل يشل الحركة التجارية في تعز تنديداً بجريمة اختطاف التجار

واستنكر بيان صادر عن التجار في تعز، ما حصل من اختطاف للتاجر هشام الزريقي، أحد تجّار سوق الجملة، بالإضافة إلى الاعتداء على تاجر ومالك محلات “الزريقي للإلكترونيات” في شارع جمال.



وحذر البيان من أن استمرار هذه الأعمال العدائية بحق هذه الشريحة التي “تحرّك عجلة التنمية” في تعز، سيعمل على “طرد رؤوس الأموال” من المدينة.



وطالب بيان التجار، سلطات الأمر الواقع في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف حمايتهم من المجموعات المسلحة المحسوبة على التحالف والتي تمارس العديد من أعمال البطش، وسرعة القبض على العصابات المسلحة في المدينة.



ويأتي هذا الأضراب بعد أسابيع من اغلاق التجار محلاتهم في 7 يونيو الماضي احتجاجاً على عمليات السطو على ممتلكاتهم وابتزازهم وكذلك التقطعات المتواصلة على بضائعهم والجبايات التي يتم جنيها دون وجه حق قانوني.