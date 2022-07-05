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الثلاثاء 5 تموز 2022 ساعة 08:06

السودان.. النيابة العامة ترفض المصادقة على فض أي اعتصام في الخرطوم

السودان.. النيابة العامة ترفض المصادقة على فض أي اعتصام في الخرطوم
و قالت لجان أحياء بحري "اليوم" إن القوات النظامية تعتزم فض اعتصام "المؤسسة".

و كان قد ناشدت اللجان في تعميم الثوار بالتوجه نحو ساحة الاعتصام و تتريس جميع حدود الاعتصام وحمايته بتشييد المزيد من المتاريس بجانب تثبيت الكاميرات وتفعيل وضعية التصوير لتوثيق القوات وعتادها وانتهاكاتها.

و أضافت "سلامتك هي الأهم من تأمين المنافذ الآمنة".

و تابعت "كما نحذر قوات الإنقلاب الإقتراب من إعتصامنا وأنه في حالة فض الاعتصام سيتم التصعيد الشامل وتتريس كل مدينة بحري".

و أكدت اللجان مضيها في طريق إسقاط الانقلاب بكل وسائل المقاومة السلمية.

 
مصدر : وكالات
رقم : 1002815
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