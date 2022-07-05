خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن خرازي قوله خلال كلمة له في منتدى السلام العالمي العاشر الذي عقد عبر شبكة الانترنت "إن دول منطقة الخليج الفارسي ناضجة بما يكفي لتتمكن من التغلب على خلافاتها، وتكمل بعضها البعض وتحويل خصوماتها التاريخية إلى تعاون من خلال تصميم آلية أمنية إقليمية".



وأضاف خرازي "نحن على استعداد تام للتحدث مع الحكومة السعودية حول جميع القضايا الثنائية والإقليمية، ويسعدنا أنه بجهود الحكومة العراقية عقدت حتى الآن عدة جولات من المحادثات بين حكومتي الجانبين".



وفي سياق متصل، نقل موقع قناة "الفرات" العراقية، الاثنين، عن مصدر عراقي مطلع قوله إن "استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية سيعلن قريباً في بغداد بحضور مسؤولي البلدين وكذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين".



وقال المصدر الذي لم تكشف عنه القناة العراقية إن "المباحثات التي أجراها مصطفى الكاظمي خلال رحلته الأخيرة إلى جدة وطهران أدت إلى حل العديد من القضايا الخلافية بين إيران والسعودية وهذا يمكن أن يساعد في تخفيف التوترات في المنطقة".



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال في الأيام القليلة الماضية بزيارة إلى السعودية وإيران، فيما ذكرت تقارير إن "إن هذه الرحلة تأتي تماشيا مع المباحثات بين البلدين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده الذي ترك منصبه الاثنين من الأسبوع الماضي، إن الكاظمي نقل رسالة من السعودية إلى طهران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد.



وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي "الكاظمي نقل لنا رسالة من الرياض وناقشنا معاً موعد الجولة المقبلة في بغداد التي ستكون على مستوى دبلوماسي"، مشيداً بالدور العراقي في الوساطة بين طهران والرياض.



وتقود حكومة الكاظمي جهوداً لإعادة العلاقات بين طهران والرياض التي انقطعت مطلع يناير/كانون الثاني لعام 2016.



وتمكنت الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية من استضافة اجتماعات لمسؤولين إيرانيين وسعوديين في بغداد، فيما كشفت تقارير وتصريحات عن حصول تقدم في جولات التفاوض السابقة.



