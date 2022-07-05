برلماني إيراني: أمريكا ستجبر على رفع العقوبات في النهاية

وقال راستينة في تصريح لوكالة انباء فارس ان الحكومة الايرانية الجديدة خطت خطوات مؤثرة لاجهاض الحظر وابطال مفعوله، ومن جهة أخرى فان تعزيز العلاقات بين ايران ودول الجوار أثبت للاميركيين بان ايران ليست مغلولة اليدين.



وتابع البرلماني الايراني ان انضمام ايران لمنظمة شنغهاي للتعاون وطلب مجموعة بريكس لانضمام ايران اليها يثبت بان ايران قوة عظمى ناشئة تعتبر الكثير من الدول بأن تعزيز العلاقات معها تعود بالنفع عليها.



واكد راستينه ان الحكومة الايرانية الجديدة لا تعول على الاتفاق النووي وتخلصت من الضغوط كما ان تطوير البرنامج النووي وتطبيق الحكومة لقانون المبادرة الاستراتيجية الذي سنه البرلمان اوجد امكانيات وقدرات جيدة للتفاوض مع الطرف الآخر.



وشدد البرلماني الايراني ان اميركا تسعى منذ انتهاء محادثات الدوحة الاخيرة الى عقد لقاءات اخرى مع ايران، مضيفا بان الحكومة الايرانية الجديدة قامت بتقوية اذرعها الدولية وعززت العلاقات التجارية مع دول الجوار كما لعبت دورا بارزا خلال الازمة الناجمة عن الحرب الاوكرانية.



