إيران تعتقل شخصاً يروج لأكاذيب بين الشعبين الإيراني والعراقي

وقال المدعي العام في محافظة كرمانشاه الإيرانية شهرام كرمي، إن "قوات الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض علر مروّج للأكاذيب ضد شعبي إيران و العراق في محافظة كرمانشاه غربي ايران.



وأوضح كرمي إن "المتهم نشر فيديو على الفضاء السيبراني، زعم خلاله تعرض سائقي الشاحنات الإيرانيين للاغتصاب والاعتداء الجنسي في العراق، هادفًا من وراء ذلك الإيقاع بين حكومتي البلدين".



ويتمتع العراق وإيران بعلاقات واسعة في كافة المجالات، حيث يقصد الملايين من العراقيين إيران لزيارة المراقد الدينية والسياحة والعلاج، فيما يتوجه الإيرانيون للعراق لزيارة المراقد الدينية.



وكانت تقارير صحفية كشفت على مدى الأعوام الماضية عن وجود أجهزة استخبارات أجنبية تعمل على إيجاد حالة من الاختلاف بين الشعبين العراقي والإيرانيين عبر بث الشائعات والأكاذيب.