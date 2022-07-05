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الثلاثاء 5 تموز 2022 ساعة 09:54

أنصار الله تعزي في وفاة أمين عام رابطة علماء اليمن

أنصار الله تعزي في وفاة أمين عام رابطة علماء اليمن
وقال عبدالسلام في بيان مقتضب: نعزي أنفسنا وشعبنا العزيز في وفاة أمين عام رابطة علماء اليمن العلامة الجليل عبدالسلام الوجيه الذي قضى متأثرا بمرض عضال ألمّ به.

وأشار ناطق أنصار الله إلى أنه في الآونة الأخيرة تدهورت حالة الفقيد الصحية جراء الحصار ورفض العدوان السماح له بالمغادرة لتلقي العلاج في الخارج.

وكانت رابطة علماء اليمن قد نعت في وقت سابق اليوم للشعب اليمني والأمة الإسلامية رحيل أمينها العام السيد العلامة المجاهد عبدالسلام عباس الوجيه الذي وافته المنية قبيل فجر اليوم الثلاثاء متأثرا بمرضه الذي ألم به.

وأشارت رابطة علماء اليمن في بيان إلى أن حالة العلامة الوجيه الصحية تفاقمت جراء الحصار الآثم ورفض تحالف العدوان والأمم المتحدة السماح له بالمغادرة لتلقي العلاج في الخارج.

ولفت البيان إلى أن الفقيد الراحل سخر وقته لإحياء التراث الإسلامي الأصيل وتحقيق الكتب القيمة والنفيسة وكان له دور كبير ونشط في إحياء الحركة العلمية رغم التهديدات التي تعرض لها من قبل النظام الحاكم في مطلع التسعينات ومن قبل الوهابيين التكفيريين.

ونوهت رابطة علماء اليمن بأن سيرة الفقيد تميزت بالكثير من المحطات المشرفة والمواقف الشجاعة لا سيما في حروب صعدة الست وفي وجه العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الذي استهدف اليمن.

وأوضحت الرابطة إلى أن الفقيد كان صوتا قويا ومرتفعا على مستوى الداخل والخارج وعرف بموقفه القوي والمبدأي المناصر للقضية الفلسطينية ولحزب الله المقاوم في لبنان ولثورة الجمهورية الإسلامية في إيران منذ بداية انطلاقتها.

وأشارت رابطة علماء اليمن إلى أن الفقيد عُرف بصدعه بكلمة الحق في وجه نظام عفاش المستبد وجنرلات الحرب الدمويين الذين سعو سعيهم لتصفية نهج آل محمد من اليمن لولا عناية الله ومواقف العلماء الربانيين.

وتوفي أمين عام رابطة علماء اليمن العلامة عبدالسلام الوجيه، فجر اليوم الثلاثاء، بعد سنوات من مصارعة مرض عضال ألم به، وسيصلى على الفقيد في جامع الشوكاني بعد صلاة الظهر اليوم، وسيوارى الجثمان الثرى في مقبرة الرحمة بمنطقة شيراتون.
مصدر : وكالات
رقم : 1002833
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