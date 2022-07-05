وزير النفط الإيراني: تطوير حقل آزادكان باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار

وكتب أوجي على تويتر مساء الاثنين: "لأول مرة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية ، سيتم تفعيل خطة التنمية المتكاملة لحقل آزادكان النفطي المشترك ، بتمويل 7 مليارات دولار من البنوك الحكومية والخاصة والاقتصادية القابضة وصندوق التنمية الوطني ، وبهدف زيادة إنتاج هذا الحقل إلى 570 ألف برميل يوميًا".



ويعد حقل آزادكان الواقع في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران والمشترك مع العراق، أحد أكبر حقول النفط المشتركة في العالم.



ولم يصل تطوير هذا الحقل، الذي بدأ منذ عدة عقود ، إلى الإنتاج المحدد سلفًا ، وتسعى إيران لتطوير هذا الحقل المشترك بالاعتماد على الامكانيات والرساميل الايرانية.