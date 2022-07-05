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الثلاثاء 5 تموز 2022 ساعة 13:49

الصحة الإيرانية: 1084 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 1084 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا
قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنین ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 241 ألفا و 648 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 150 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 258 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 63 ألفا و 652 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 408 حالات وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 659 ألفا و 164 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 14 ألفا و 542 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 781 ألفا و 952 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 455 ألفا و 658 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 664 ألفا و 115 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 105 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 343 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
مصدر : وكالات
رقم : 1002865
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