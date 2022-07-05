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الثلاثاء 5 تموز 2022 ساعة 14:12

أرتال عسكرية تركية جديدة تدخل شمال حلب في سوريا

أرتال عسكرية تركية جديدة تدخل شمال حلب في سوريا
ويضم الرتل العسكري للقوات التركية، دبابات ومدرعات ومدافع وناقلات جند وآليات عسكرية مختلفة، واتجه إلى القواعد التركية في ريف حلب الشمالي بحسب المرصد المعارض.

وأشار المرصد أيضاً، إلى دخول رتل عسكري تركي للأراضي السورية من معبر عين البيضا العسكري بريف إدلب الغربي واتجه إلى النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي.

ويتكون الرتل دبابات وآليات مجنزرة مختلفة أهمها قاذفة الصواريخ الحرارية المضادة للدروع والتي تدخل لأول مرة إلى الأراضي السورية.

كما تم رصد دخول رتل عسكري تركي، يوم أمس الاثنين، عبر معبر الحمام غربي جنديرس بريف عفرين، ويتألف الرتل من آليات ثقيلة وناقلات جند وشاحنات إمداد، حيث اتجه نحو النقاط المتواجدة جنوبي عفرين بالقرب من خطوط التماس مع قوات "قسد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن في شهر يونيو الماضي، أن العملية التي يهدد بها ستستهدف منطقة تل رفعت، ومنبج في ريف حلب الشرقي.
مصدر : وكالات
رقم : 1002870
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