الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 تموز 2022 ساعة 15:19

قيادي في حزب الله: نؤمن ببناء الدولة وضرورة بقائها

قيادي في حزب الله: نؤمن ببناء الدولة وضرورة بقائها
ولفت، خلال رعايته حفل افتتاح المركز الصحي الاجتماعي لبلدة دير قانون النهر، إلى أن "حزب الله سيقدّم ضمن الإمكانات المتوافرة كل ما يستطيع أن يقدّمه سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الإنساني أو على أي مستوى من المستويات، لأن مبدأ التكافل والاحتضان والوقوف إلى جانب بعضنا البعض، هو جزء من طبيعة ما نؤمن به في مبدئنا وإسلامنا وديننا ورسالتنا، وإن شاء الله سيلامس حزب الله أيضاً في المستقبل الحاجيات الأكثر عمومية للناس".

وشدد عز الدين، على "أننا نؤمن ببناء الدولة وبضرورة بقائها واستمرار أجهزتها ومؤسساتها لتقديم الخدمات، لأن الخيار الآخر هو الذهاب إلى الفوضى، وبالتالي، نحن نريد الدولة وسنعمل على مساعدة بقاء هذه المؤسسات لتقدم الخدمات للمواطنين، ولنحمي من خلال ذلك الوطن والمواطنين".

واشار إلى "ضرورة العمل من أجل توفير الإمكانات للدولة وإداراتها ومؤسساتها، والحل في ذلك يكون من خلال تسريع لجنة المال والموازنة بإقرار الموازنة العامة".وناشد النائب في لجنة المال والموازنة، "الإسراع في إنهاء الموازنة العامة، لأن القاعدة الإثني عشرية لا تلبي حاجيات إدارة الدولة، وبالتالي يجب إقرار هذه الموازنة التي هي أكثر إلحاحاً وضرورة، وهي الأكثر مساهمة في بقاء مؤسسات هذه الدولة وحمايتها من الانهيار".

ورأى أن "تشكيل الحكومة هو ضرورة قصوى، لأنه بدون حكومة، يعني أننا نتجه إلى خيارات ليست لمصلحة أحد على الإطلاق أبداً، لا سيما وأن الحكومة تستطيع من خلال وجودها أن تضع خارطة طريق لخلاص هذا البلد".
رقم : 1002876
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
خرازي: إيران مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
5 تموز 2022
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
مسيرات حزب الله تحلِّق فوق منشآت الغاز الإسرائيلية... الأهداف والرسائل
5 تموز 2022
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
في أي اتجاه سيذهب الوضع في فلسطين المحتلة خلال فترة "لابيد"؟
5 تموز 2022
الرئيس الايراني: لن نتوقف او نتراجع وسنعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات
الرئيس الايراني: لن نتوقف او نتراجع وسنعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات
5 تموز 2022
رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي
رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي
4 تموز 2022
"لويا جيرجا" للعلماء والحاجة الماسة للأفغان للحوارات الوطنية
"لويا جيرجا" للعلماء والحاجة الماسة للأفغان للحوارات الوطنية
4 تموز 2022
سراب حكومة مستقرة في الانتخابات الخامسة على التوالي للكيان الصهيوني
سراب حكومة مستقرة في الانتخابات الخامسة على التوالي للكيان الصهيوني
4 تموز 2022
أمير عبد اللهيان في دمشق حاملاً رسالتين مهمتين
أمير عبد اللهيان في دمشق حاملاً رسالتين مهمتين
4 تموز 2022
اميرعبداللهيان: لن ننسى صمت دعاة حقوق الانسان ازاء قصف
اميرعبداللهيان: لن ننسى صمت دعاة حقوق الانسان ازاء قصف 'سردشت' بالكيماوي
4 تموز 2022
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة انتاج النفط والغاز لتلبية التصدير
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة انتاج النفط والغاز لتلبية التصدير
4 تموز 2022
عبد اللهيان: نرحب بتعزيز العلاقات مع مصر والسعودية
عبد اللهيان: نرحب بتعزيز العلاقات مع مصر والسعودية
3 تموز 2022
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
2 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق
العالم ينتظر عودة النفط الايراني
السيد صفي الدين: لبنان بحاجة لحكومة جديدة والأميركي مهتم بتأمين النفط والغاز لاوروبا
المحاولات الصهيونية لتخريب العلاقات الإيرانية التركية