آية الله قاسم: الشيخ الصنقور مأمون على الإسلام ومخلص له

وأوضح في بيان له أن كلمة الشيخ الصنقور في الجمعة السابقة خلال الصلاة في مسجد الإمام الصادق «ع» في بلدة الدراز لا تريد تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا التخفيف من مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني، مشددا على أنها محمولة على اقتراح تنوع الشعارات المؤثرة في المواجهة، واختيار الوقت المناسب لكل منها.



ودعا آية الله قاسم إلى التركيز في الشعارات على التمسك بالإسلام والائتمار بأمره، والانتهاء بنهيه، ومعاداة من عاداه وكاد به، خاتما بيانه: «حييتم جميعا شيخنا الأمين على الدين الحق، وجمهورنا المؤمن المجاهد في سبيل الله».



يذكر أن سماحة الشيخ محمد صنقور قد أم صلاة الجمعة 1 يوليو/ تموز 2022 في مسجد الإمام الصادق «ع» في الدراز، والتي استئنفت من شهر مايو/ أيار الماضي، بإمامة الشيخ علي الصددي، بعد منعها لمدة ست سنوات.