4698 إصابة جديدة بكورونا تسجلها الصحة العراقية

وحسب مصادر رسمية ذكرت الوزارة في بيان، أنها "لم تسجل أية حالة وفاة اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 1426حالة".وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 14743".