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الثلاثاء 5 تموز 2022 ساعة 18:07

الشمال السوري على صفيح ساخن

الشمال السوري على صفيح ساخن
وبحسب المصادر فقد أدخل الجيش التركي عدداً من الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات المحملة بالمواد اللوجستية والذخائر والمعدات إلى منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي لتعزيز نقاط تمركزه ودعم المجموعات المسلحة المدعومة منه.

وفي هذا الصدد أشارت مصادر كردية الى وصول نحو 40 عربة عسكرية تركية وأكثر من 500 جندي إلى نقاط التماس بريف تل أبيض الجنوبي الغربي بريف الرقة.

كما اعلنت المصادر عن دخول رتل عسكري تركي جديد الى القواعد العسكرية في مارع وريفها بريف حلب.

ومن جانبها فقد سيرت الشرطة العسكرية الروسية، دورية مشتركة مع الجانب التركي في ريف عين العرب الشرقي بريف حلب، وهي الدورية رقم 105 بين الجانبين في المنطقة، منذ الاتفاق الروسي – التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرق سورية.

وفي المقابل فقد عزز الجيش السوري مواقعه في عين عيسى وتل ابيض بريف الرقة، مع وصول اول دفعة من الجنود برفقة أسلحة ثقيلة الى المنطقة، كما وصلت تعزيزات عسكرية الى مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي بعد ان عبرت مدينة منبج وجسر قراقوزاق على نهر الفرات باتجاه الشريط الحدودي بين سورية وتركيا في المدينة.

وفي بادية الرصافة، بريف الرقة الجنوبي الغربي شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم 'داعش' الارهابي.
رقم : 1002905
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