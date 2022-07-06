اليابان تحتج على دخول سفن صينية إلى مياه جزر متنازع عليها

وذكر هاياشي ،في مؤتمر صحفي، أن زورقي دورية تابعين للصين دخلا صباح الثلاثاء إلى مياه جزر سينكاكو (الاسم الصيني للجزر – دياويو) وحاولا الاقتراب من مراكب الصيد اليابانية. وأشار الوزير إلى أن هذا الحادث كان الخامس عشر من نوعه في العام الجاري.



وأضاف الوزير: “صباح أمس، دخلت سفينتان تابعتان لخفر السواحل الصيني، إلى المياه الإقليمية بالقرب من سينكاكو وحاولتا الاقتراب من قوارب الصيد اليابانية التي كانت تصطاد في المنطقة”.



وأشار إلى أن السفينتين لا تزالان في “مياهنا الإقليمية ويتعارض دخول السفن الصينية مع قواعد القانون الدولي، وقمنا بالاحتجاج على ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية ودعونا إلى انسحاب هذه السفن فورا من مياهنا الإقليمية”.



وكانت جزر سينكاكو (دياويو) تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التنازل عنها لليابان عام 1972، بينما تعتقد تايوان والبر الرئيسي للصين أن اليابان استولت على هذه الجزر بشكل غير قانوني. وتعتقد طوكيو أن الصين وتايوان تطالبان بالجزر منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما أصبح من الواضح أن منطقتهما المائية غنية بالمعادن.